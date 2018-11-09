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برلمان

اللجنة المشرفة على انتخابات عليا الوفد توقف التصويت لمدة ساعة.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:47 م
انتخابات الهيئة العليا
انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى - عدسة ايهاب اشرف
أغلقت منذ قليل اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، باب التصويت فى الانتخابات، وذلك للراحة على أن تعود اللجنة لمباشرة عملها في تمام الرابعة عصرا.

وكان باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، فتح اليوم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.
اللجنة المشرفة على انتخابات عليا الوفد توقف التصويت لمدة ساعة.. صور
اللجنة المشرفة على انتخابات عليا الوفد توقف التصويت لمدة ساعة.. صور
اللجنة المشرفة على انتخابات عليا الوفد توقف التصويت لمدة ساعة.. صور
اللجنة المشرفة على انتخابات عليا الوفد توقف التصويت لمدة ساعة.. صور
اللجنة المشرفة على انتخابات عليا الوفد توقف التصويت لمدة ساعة.. صور
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