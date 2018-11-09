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فن

شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسنى بالجامعة الأمريكية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:36 م
صدى البلد
سمر سعد
يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل ضخم بالجامعة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة الفنان محمود العسيلي.

ويعد هذا الحفل هو الأول لتامر بعد عودته من أمريكا عقب قضائه رحلة علاجية هناك بعد أن تعرض لوعكة صحية والتهابات شديدة في أحباله الصوتية الفترة الماضية.

ويقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي يتفاعل معها كل محبيه مثل "عيش بشوقك، ناسيني ليه، كفاياك أعذار" وغيرها من الأغاني.

ومن المقرر أن يحيي تامر حفلا آخر الجمعة المقبلة الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري في مول كايرو فيستيفال.
شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسنى بالجامعة الأمريكية
شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسنى بالجامعة الأمريكية
شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسنى بالجامعة الأمريكية
شاهد.. الاستعدادات النهائية لحفل تامر حسنى بالجامعة الأمريكية
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