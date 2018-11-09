63 مليون جنيه في انتظار الأهلي حال التتويج بلقب دوري الأبطال

ينتظر النادي الأهلي، جوائز مالية كبيرة فى حالة الفوز على مضيفه الترجي التونسي مساء اليوم في مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتتويج باللقب التاسع.



وتغلب المارد الأحمر بقيادة الفرنسي كارتيرون على نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.



ووفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يحصل الفائز باللقب على 2.5 مليون دولار أى ما يعادل 45 مليون جنيه مصرى والوصيف على 1.25 مليون دولار.



وفى حال تتويج المارد الأحمر باللقب التاسع على حساب الترجي على ملعب رادس سوف يشارك فى نهائيات مونديال الأندية المقرر إقامته فى الإمارات خلال ديسمبر القادم ويحصل على مليون دولار أى ما يوازى 18 مليون جنيه مصرى لدى خوضه مباراتين قبل بلوغه الأدوار التالية من عدمه.



ويسعى الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية مع ثمانية ألقاب، إلى التتويج بها للمرة الأولى منذ عام 2013 بينما يأمل الترجي في معانقة الكأس للمرة الثالثة بعد 1994 و2011.