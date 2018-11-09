متحدث الخارجية السابق يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر في كندا

التقى السفير أحمد أبوزيد، المتحدث السابق باسم الخارجية، وسفير مصر لدى كندا، روي نورتن، مدير مراسم الدولة في كندا، صباح اليوم.



استقبل نورتن، مدير مراسم الدولة في كندا السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، المتحدث السابق باسم وزارة الهجرة، تمهيدا لتقديم أوراق اعتماده للحاكم العام لكندا الأسبوع المقبل.



شغل أبو زيد، منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتم ترشيحه لشغل منصب سفير مصر في العاصمة الكندية أوتاوا، وتم تعيين المستشار أحمد حافظ، متحدثا باسم الوزارة الخارجية خلفا لأبو زيد.