ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أمطار بدمياط وانتظام حركة الملاحة بالميناء

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:10 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي
شهدت محافظة دمياط، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على كافة مدن ومراكز المحافظة، وأثرت بشكل كبير على الحركة المرورية والتجارية بالمحافظة نتيجة تراكم المياه بالشوارع وانسداد عدد من البالوعات بالشوارع.

وأكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، منع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد لحين تحسن الأحوال الجوية.

ومن جانبه قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط منتظمة، ولم تتأثر بالأحوال الجوية السيئة، لافتا إلى تشغيل الميناء بشكل كامل، حيث إن ارتفاع الموج وسرعة الرياح لم تصل إلى الحد الذي يستلزم معه غلق الميناء.
loading...

ترشيحاتنا

عبدالله جمعة أساسي في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري

نائب رئيس لجنة الحكام يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة اليوم أمام الترجي

احذر.. الأجهزة الإلكترونية تصيب الأطفال بـ12 نوعا من السرطان

إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارتين في سقوط شرفة منزل بالإسكندرية

مواطنو غزة يستقبلون سفير قطر بالحجارة وهتافات روح يا عميل.. فيديو

التحريات: منتحر شارع الهرم غضب من تقبيل شقيق زوجته رأس والدته

63 مليون جنيه في انتظار الأهلي حال التتويج بلقب دوري الأبطال

أبرزها شاطئ وسلسلة فنادق وطائرة.. أغرب مطالب لاعبى كرة القدم بعد طلب مبابي

دونجا وحفني وجمعة يزينون قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى

جرف جليدي في عرض المحيط ينذر بنهاية العالم

تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو

ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

فيديو

آمنة نصير: الإسلام لم يحرم النقاب أو يفرضه .. فيديو
عالم أزهري: وجه المرأة وكفاها ليسا بـ عورة وفقا لجمهور العلماء.. فيديو
الشماريخ تستقبل الأهلي في شوارع رادس قبل مواجهة الترجي .. فيديو
الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو
رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟