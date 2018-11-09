أمطار بدمياط وانتظام حركة الملاحة بالميناء

شهدت محافظة دمياط، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على كافة مدن ومراكز المحافظة، وأثرت بشكل كبير على الحركة المرورية والتجارية بالمحافظة نتيجة تراكم المياه بالشوارع وانسداد عدد من البالوعات بالشوارع.



وأكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين، منع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد لحين تحسن الأحوال الجوية.



ومن جانبه قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط منتظمة، ولم تتأثر بالأحوال الجوية السيئة، لافتا إلى تشغيل الميناء بشكل كامل، حيث إن ارتفاع الموج وسرعة الرياح لم تصل إلى الحد الذي يستلزم معه غلق الميناء.