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رياضة

هجوم من جماهير الترجي على حافلة الاهلي .. وإصابات بين اللاعبين

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:41 م
صدى البلد
نور عادل
تعرضت حافلة النادي الأهلي إلي هجوم من جانب جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.

وتعرض اللاعب هشام محمد لإصابة من على مستوى الأنف وذلك إثر ضربه بطوبة من هذا الهجوم.

وكانت حافلة النادي الأهلي وصلت إلى الملعب الأولمبي برادس منذ قليل.

يجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في استاد الجيش ببرج العرب.
هجوم من جماهير الترجي على حافلة الاهلي .. وإصابات بين اللاعبين
هجوم من جماهير الترجي على حافلة الاهلي .. وإصابات بين اللاعبين
هجوم من جماهير الترجي على حافلة الاهلي .. وإصابات بين اللاعبين
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