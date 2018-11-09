لليوم الثاني على التوالي .. البحيرة تغرق في مياه الأمطار.. صور

تشهد محافظة البحيرة، لليوم الثانى على التوالى سقوط أمطار غزيرة حولت الشوارع بالمدن والقرى إلى برك ومستنقعات وخاصة فى المدن الساحلية "رشيد إدكو، كفر الدوار" حيث حاصرت مياه الأمطار المنازل ومنعت المواطنين من الخروج لقضاء احتياجاتهم.



كما تسبب سقوط الأمطار اليوم فى إعاقة حركتى البيع والشراء لدى التجار خاصة وأن اليوم سوق الجمعة بأكثر من مركز ومدينة بدائرة المحافظة، وتسبب عدم الانتهاء من دخول الصرف الصحى بمعظم قرى محافظة البحيرة فى غرق شوارعها فى مياه الأمطار وعلى سبيل المثال لا الحصر غرق شوارع مدينة حوش عيسى وقرية كوم أبو مريم بدائرة المركز مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.



وأعلنت الأجهزة المختصة عن غلق بوغاز رشيد والمعدية وتوقف حركة الصيد والملاحة بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصا على سلامة المواطنين، وتسبب سقوط الأمطار فى انقطاع التيار الكهربائى ببعض قرى محافظة البحيرة لساعات طويلة.



شهدت أمس الخميس قرية نكلا العنب بمركز ايتاى البارود وباقى قرى المركز ومدينة دمنهور ورشيد وادكو وكفر الدوار قيام العاملين بالوحدات المحلية بشفط مياه الأمطار وتسليك البالوعات لتصريف مياه الأمطار.



وأعلن اللواء هشام عبد الغني آمنة، محافظ البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار وإزالة كل الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف الأمطار والآثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة.



وطالب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع كل المراكز والمديريات لرفع تجمعات وتراكمات المياه.