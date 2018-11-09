توفيق عكاشة: أنفلونزا الطيور سبب انتشار الكلاب الضالة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تفشي شائعة أنفلونزا الطيور مثلت خيانة كبيرة لمصر عام 2010، حيث قامت دعوة بذبح الطيور والتخلص منها مما تسبب في هدر كبير في الثروة الداجنة في مصر.



وأوضح عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الفلاحين ومربي الدجاج خسروا الكثير من رؤوس أموالهم خلال تلك الفترة العصيبة، مؤكدا أنهم وجدوا صعوبة في تخزين الدواجن والطيور المذبوحة التي امتلأت بها الثلاجات والمبردات.



وأشار الإعلامي إلى أن انتشار الكلاب الضالة داخل الشوارع المصرية، يعود إلى الأطنان الهائلة من الدجاج المذبوح التي تخلص منها التجار بأكوام القمامة.