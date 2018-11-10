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مرأة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير من الأشخاص تناول مكرونة الوايت صوص؛ لذلك كشفت الشيف هالة فهمي عن أبسط طريقة لتحضيرها، خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد.

وأوضحت فهمي المقادير لطريقة عمل مكرونة الوايت صوص كالتالي:
«مكرونة، لتر لبن، كوب ماء، نسف كوب جبنة، 4 ملاعق كبيرة دقيق، 3 ملاعق كبيرة زبدة، ملعقتين كبيرة قشطة، زيت، ثوم مفروم، فلفل ألوان، بقدونس مفروم».

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص :
- نسلق المكرونة فى الماء ثم نفرم البصلة ونتبل الدجاج بعصير البصلة
- نضع الدجاج فى الثلاجة لمدة ساعة ثم نضعه على النار بالتتبيلة لمدة 10 دقائق
- نضع المرقة مع إضافة الماء كل فترة كى تنضج الفراخ وعندما تقترب من النضج نضع معها المشروم
- نغلى اللبن وبينما يغلى نذيب ملعقة الدقيق فى الماء ونضعه على اللبن حتى يتماسك قليلًا
- نضع المكرونة وكل كمية الدجاج بالمشروم على الوايت صوص ثم نضيف الجبنة الرومى ونقلبهما مع بعض حتى تذوب الجبنة
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طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم
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