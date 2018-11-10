اكتشفي أسباب وعلاج الخنفرة عند الأطفال حديثى الولادة

يلاحظ أحيانا على بعض الأطفال حديثى الولادة بخنفرة الأنف ويرجع ذلك لعدة أسباب يوضحها الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثى الولادة وهى عبارة :



صغر فتحة الأنف عند حديثى الولادة ،التعرض للهواء الجاف ،التعرض للمهيجات ،الإصابة بنزلات البرد و أشار أخصائي الأطفال إلى علاج الخنفرة عند حديثى الولادة التي تتمثل فيما يلي :



نقط محلول الملح الفسيولوجي:

أحد الوسائل المهمة للتخلص من خنفرة الرضع، تتوفر النقط الأنف الرضع في الصيدليات، ويمكن وضعها في الأنف قبل الرضاعة بخمس دقائق على الأقل.



بخاخ ماء البحر للأنف:

من ضمن الطرق المستخدمة في علاج الخنفرة عند الأطفال حديثى الولادة ولكن نسبة تركيزها أعلى ولا ينصح بها إلا فى حالات معينة للأطفال ، و أيضا تتوفر في الصيدليات تحت العديد من الأسماء التجارية.