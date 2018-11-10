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مرأة

اكتشفي أسباب وعلاج الخنفرة عند الأطفال حديثى الولادة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يلاحظ أحيانا على بعض الأطفال حديثى الولادة بخنفرة الأنف ويرجع ذلك لعدة أسباب يوضحها الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثى الولادة وهى عبارة :

صغر فتحة الأنف عند حديثى الولادة ،التعرض للهواء الجاف ،التعرض للمهيجات ،الإصابة بنزلات البرد و أشار أخصائي الأطفال إلى علاج الخنفرة عند حديثى الولادة التي تتمثل فيما يلي :

نقط محلول الملح الفسيولوجي:
أحد الوسائل المهمة للتخلص من خنفرة الرضع، تتوفر النقط الأنف الرضع في الصيدليات، ويمكن وضعها في الأنف قبل الرضاعة بخمس دقائق على الأقل.

بخاخ ماء البحر للأنف:
من ضمن الطرق المستخدمة في علاج الخنفرة عند الأطفال حديثى الولادة ولكن نسبة تركيزها أعلى ولا ينصح بها إلا فى حالات معينة للأطفال ، و أيضا تتوفر في الصيدليات تحت العديد من الأسماء التجارية.
أخصائي الأطفال وحديث الولادة مختار فتحى أخصائي الأطفال وحديث الولادة مختار فتحى
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