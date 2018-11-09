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رياضة

إبراهيم سعيد: الأهلي لا يستحق الفوز ببطولة إفريقيا ومبروك للترجي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فتح إبراهيم سعيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي الحالي، النار على باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي؛ بعد ضياع اللقب الإفريقي التاسع للمارد الأحمر.

وغرَّد "سعيد" عبر "تويتر": "اتكلمت من فترة عن كارتيرون، مدرب ضعيف فنيا، ولا توجد له رؤية فنية داخل الملعب، بخلاف ضعف شخصيته".

وأضاف: "سر نجاح الترجي في مباراة اليوم؛ روح اللاعبين وإصرارهم علي الفوز، عكس لاعبي الأهلي بدون روح".

وتابع: "مبروك لنادي الترجي التونسي فوز مستحق بطولة أفريقيا ولاعبي الأهلي لا يستحقون الفوز، لا توجد روح في الملعب، وأكثر من لاعب لا يستحقون اللعب للأهلي مع جهاز فني ضعيف بقيادة كارتيرون".
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