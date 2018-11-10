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محافظات

بدء القوافل الدعوية في شمال سيناء بمساجد العريش وبئر العبد

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:58 ص
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد العش، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سينا
احمد صالح
قال الدكتور محمد سعد العش، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، إن قافلة "محمد رسول الإنسانية" سيتم تنظيمها في إدارتي العريش وبئر العبد بالمحافظة.

وأكد أن الحملة ستبدأ في 14 مسجد بالعريش همالبدور بحي المساعيد والشاكرين والخير والبركة والمجمع الإسلامي والناصر صلاح الدين والحبيب محمد بحي الشوربجي بالمساعيد وعثمان بن عفان الإداري ومسجد الدهيشة.

كما سيتم التنفيذ في مساجد إدارة أوقاف شرق العريش، وهي \الشعراوي، \أم القرى، \النصر، \الرحمن بالريسة، \النور بحي الصفا، \الهادي خلف الموقف القديم.

كما ستبدأ في 7 مساجد ببئر العبد ورمانة ففي إدارة أوقاف بئر العبد، ستنفذ الندوات بمسجد المرور ومسجد البياضي، وكذلك إدارة أوقاف رمانة بمسجد قاطية الكبير، ومسجد 6 أكتوبر بقربة 6 أكتوبر، ومسجد المدينة المنورة بقربة 6 أكتوبر، ومسجد التعمير برمانة ومسجد بالوظة الكبير بقرية بالوظة.
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