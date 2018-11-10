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ثقافة

الحلو يغني لأم كلثوم والعندليب في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:55 ص
الحلو يغنى لأم كلثوم
الحلو يغنى لأم كلثوم والعندليب فى حفل الموسيقى العربية
جمالات الدمنهورى
أحيا المطرب الكبير محمد الحلو الفاصل الغنائي الثاني من حفل الجمعة فعاليات مهرجان الموسيقى العربية السابع والعشرون على مسرح أوبرا دمنهور واستهل الحلو غنائه بالوسية وأعرب عن سعادته لوجوده بدمنهور وأشار إلى أنهم أحب جمهور إلى قلبه.

وشدى بباقة من أغاني الزمن الأصيل لكوكب الشرق والعندليب الأسمر وغيرهم منها: ألف ليلة وليلة لأم كلثوم - تخونوه، كل كلمة حب حلوة عبد الحليم حافظ - أى والله وحشونا الحبايب، بالإضافة إلى باقة من أغانيه منها: يا حبيبى كان زمان - منين بيجى الشجن - عراف وداير انا- واختتم حفله الفنى بأغنية أهيم شوقا.

وكانت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قد بدات الحفل بالنشيد الوطنى، ثم صعدت مطربة الأوبرا "مى الجبيلى" للمسرح لتشدو" الحب مش زى العسل - مكسوفة، ثم شدى المطرب أمير الرفاعى متى أشوفك - وحياتك يا حبيبى".

فيما غنت المطربة "ندى غالب" مستنياك - أما براوة، واختتم هذا الفاصل الغنائى المطرب أيمن مصطفى بأغنيتي" قولى عملك ايه وجبار "التي نالت استحسان الجميع الذين أعربوا عن إعجابهم بالأداء الغنائي وعبروا عن ذلك بتصفيق حاد غير مسبوق.
الحلو يغني لأم كلثوم والعندليب في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور
الحلو يغني لأم كلثوم والعندليب في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور
الحلو يغني لأم كلثوم والعندليب في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور
الحلو يغني لأم كلثوم والعندليب في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور
الحلو يغني لأم كلثوم والعندليب في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور
الحلو يغني لأم كلثوم والعندليب في حفل الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور
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