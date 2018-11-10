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رياضة

عدلي القيعي: الكاف أباح دم كارتيرون.. واتحاد الكرة لم يدعم الأهلي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعرب عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن اندهاشه من بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» الذي أدان باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، معلقًا «الكاف لم يوقف كارتيرون ومع ذلك أصدر بيانا يبيح دمه».

وتابع القيعي خلال لقائه مع الإعلامي زكريا ناصف ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «سنفترض أن واقعة أزارو بتوجيه من كارتيرون، فهو سلوك سئ، لكنه لم يؤثر على نتيجة المباراة».

وأضاف القيعي «قلقت بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، حينما وجدت حملة إعلامية مصرية تؤكد عدم أحقية الأهلي بالفوز، فضلا عن التشكيك في ركلتي الجزاء، واتهام الأهلي بتقديم رشوة بمستندات مزورة».

واستطرد مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي «اتحاد الكرة المصري لم يدعم الأهلي وأصدر بيانا روتينيا».
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