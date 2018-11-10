إفريكسيم بنك: تحسين ملف المخاطر أمر حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي والتجاري

أكد عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "إفريكسيم بنك" أن ممارسات حوكمة الشركات القوية وممارسات العناية الواجبة، إلى جانب إعادة إنشاء المرافق المصرفية المراسلة، ستقود إلى نمو التجارة والنمو الاقتصاديين في أفريقيا من خلال تحسين صورة المخاطر في القارة ، عمرو كامل.





وقال كمال ، خلال افتتاح منتدى أفريإكسبنكبنك السنوي عن العناية الواجبة وحوكمة الشركات (ACDICOG) ، بالعاصمة المغربية الرباط إن هناك مخاوف مستمرة بشأن محدودية التمويل التجاري الموثوق والمستدام في سياق الفجوة التمويلية الآخذة في الاتساع نتيجة هجرة البنوك العالمية الكبرى والمؤسسات المالية من مجال تمويل التجارة الأفريقية في مواجهة أنظمة الامتثال والتنظيم الصارمة على نحو متزايد.





وأضاف فى بيان تلقى "صدى البلد " نسخة منه أنه يمكن أن ينتهى هذا الوضع جزئيا إلى التقدير المفرط للمخاطر الأفريقية التي تميل إلى أن تكون أكبر بكثير من المخاطر الفعلية " ، مشيرا إلى أن البنك بصدد توسيع نطاق عمله في البنوك الأفريقية لتوصيل عملها لتصبح بنوك مراسلة لدعم التجارة البينية.





وذكر "كامل" أنه سبق للبنك إطلاق برنامجا لتبادل الأفكار وتنفيذ أفضل الممارسات لإزالة المخاطر التي تؤثر علي التجارة البينية.





وأوضح "كامل" أن "إفريكسيم بنك" بصدد تعزيز دور الحوكمة في البنوك الافريقية المراسلة ضمن أدوات الإدماج المالي وتقليل الآثار السلبية حول الخدمات المصرفية في إفريقيا لتحسين التجارة البينية.



