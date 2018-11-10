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تعليم

وزير التعليم العالي: لدينا 120 ألف باحث مصري معظم وقتهم مخصص للبحث العلمي

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن أول الملفات التي اهتم بها منذ توليه وزارة التعليم العالي كان الاهتمام بالعمل على تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

وأوضح عبد الغفار، في كلمته بالملتقى الذي يعقده بنك المعرفة مع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم، وممثلين عن لجان التصنيف الدولى الآن، أن لجنة الجامعات المسئولة عن ترتيب تصنيف الجامعات لديها شغف وحب شديد للعمل، فكل جامعة تتنافس بشكل كبير جدا لتحصل على مرتبة متقدمة في التصنيف.

وقال إن وزارة التعليم العالي نظمت ورش العمل بالجامعات، مؤكدا أن المنظومة التعليمية الجديدة أفضل بكثير مما كانت عليهم، وأضاف أن هناك 120 ألف باحث في مصر، يخصصون 40% من وقتهم للبحث العلمي.

وتابع: "لو كنا نهتم بالأبحاث التي يقوم بها الباحثون وننفذها على أرض الواقع، كنا تقدمنا بشكل كبير جدا، بل كنا نافسنا بقوة في التصنيفات العالمية بالجامعات".
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