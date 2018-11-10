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برلمان

زراعة البرلمان توافق على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السبت 10/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
ماجدة بدوي
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب هشام الشعينى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي) والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018.

كما وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي لمبادرة ندرة المياه لزيادة إنتاجية المياه بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
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