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نائب يتقدم ببيان عاجل بسبب عملية النصب على أولياء أمور مدرسة بدار السلام

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:02 م
النائب خالد عبد
النائب خالد عبد العزيز فهمي
فريدة محمد
قدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، بيانا عاجلا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد الدكتور خالد شوقي وزير التربية والتعليم بشأن عملية النصب على أولياء أمور مدرسة الوزير الغير مقيدة بإدارة دار السلام التعليمية.

وقال "عبد العزيز" في تصريحات صحفية له أن الأهالي والطلاب تعرضوا لعملية نصب كبيرة وضاع مستقبل الطلاب المسجلين لتلك المدرسة والتي ليس لها أساس أو أوراق تثبت إنها من ضمن مدارس وزارة التربية والتعليم وهي السابقة الأولى لعمليات نصب تقع بهذا الشكل.

وأشار إلى أن البيان العاجل لمعرفة مصير أبنائنا الطلاب في هذه المدرسة وخاصة المنتقلين للصف الثاني والثالث ومدى مصيرهم وضياع حقوقهم ومجهودات أولياء أمورهم، مطالبًا وزير التربية والتعليم بصفته التدخل السريع بالحفاظ على مستقبل أبنائنا من الطلاب واستكمال مسيرتهم التعليمية بعد مجهود استمر ثلاث سنوات من الطلاب والأهالي.
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