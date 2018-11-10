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بمشاركة 22 دولة.. انطلاق فعاليات الدورة 52 للصحفيين الأفارقة ..صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:09 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بماسبيرو.

افتتح الدورة "أحمد سليم" أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و"صالح الصالحي" عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب و"محفوظ الأنصاري" رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة و"د. زينب عباس" أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة.

ويبلغ عدد المرشحين لحضور الدورة التدريبية 22 صحفيا من 22 دولة إفريقية وهي (أنجولا – بتسوانا – بوركينا فاسو – أفريقيا الوسطى – الكونغو برازافيل – ساحل العاج – جيبوتي – إثيوبيا – جامبيا – الجابون – غانا – ليسوتو – ناميبيا – النيجر – السنغال – السودان – جنوب أفريقيا – جنوب السودان – تونس – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي ) كما يشارك في الدورة نقيب صحفيين كل من دولتي السنغال وزامبيا إلى جانب خمسة صحفيين مصريين ممثلين عن جرائد مصرية مختلفة.

يتلقي الصحفيون المشاركون برنامجا تدريبيا يحتوي على محاضرات نظرية على أيدي كبار الصحفيين والسياسيين وأساتذة الجامعات في الصحافة والإعلام والمختصين بشئون القارة الإفريقية وأيضا التدريب العملي والزيارات الميدانية التي تشمل زيارة إلى مقار الصحف القومية وزيارة إلى بعض كليات الإعلام بالجامعات المختلفة ، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي والسياحي بزيارة أهم المعالم التاريخية في مصر مثل الأهرامات والقلعة ومجمع الأديان.

ينظم الدورة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الإفريقيين ووزارة الخارجية وتستمر لمدة 3 أسابيع وحتى 29 من نوفمبر المقبل.
بمشاركة 22 دولة.. انطلاق فعاليات الدورة 52 للصحفيين الأفارقة ..صور
بمشاركة 22 دولة.. انطلاق فعاليات الدورة 52 للصحفيين الأفارقة ..صور
بمشاركة 22 دولة.. انطلاق فعاليات الدورة 52 للصحفيين الأفارقة ..صور
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