انضمام نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية لحملة الأوقاف رسول الإنسانية

أعلنت وزارة الأوقاف انضمام نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية، لحملة الأوقاف للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتي انطلقت أمس الموافق الأول من شهر ربيع الأول.



جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع كل من وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، وسماحة نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية سماحة الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب بمسجد ابن عطاء الله السكندري أعلن كل من سماحة نقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية انضمام كل من نقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية لحملة وزارة الأوقاف رسول الإنسانية، تقديرا لدور الحملة العالمي في التعريف بسماحة الإسلام والسيرة العطرة لخير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.