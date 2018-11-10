

داخل المنتدي تشعر وكأنك في عالم مبهر مبتكر فكل القاعات يمارس فيها نقاشات حول أهم القضايا التي تهم الشباب ويتم تبادل الحوارات .



وهنا مسرح الشباب تباري فيه كل شاب فنان وهو يقدم مهاراته وفنونه وكأننا داخل مدينة للفنون تحمل أحلام وقدرات خاصة لهؤلاء الشباب .



وهناك شباب من ذووي الاحتياجات الخاصة يحملون قدرات خارقة أيضا جاءوا ليعلنوا عنها ويؤكدوا أنهم قادرون علي العطاء فهم أضافة وأبدا لن يكونوا كمالة عدد .



وكان هناك نصب تذكارية لإحياء الانسانية شارك فيه مجموعة من النحاتين قام كل منهم بنحت قلب بشكل مختلف في مظاهرة حب للحفاظ علي مبادئ الانسانية .





أما المراة فكانت ممثلة بشكل لائق في كل مكان كمشاركة واعلامية ومسئولة ومنظمة ومحاورة أما الوزيرات المصريات فكن واجهة مشرفة يتحدثن عن القضايا ويجاوبن عن الأسئلة المطروحة من الشباب بكل ثقة ودقة .



أيضا السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت وجها مشرفا لمصر حضرت جلسة في اطار منتدي شباب العالم وأعلنت دعمها الكامل للمرأة من خلال حراك سياسي واجتماعي واقتصادي يحقق مطالب الرجل والمرأة علي حد سواء .



وفي الحفل الختامي وقف الشباب مهللا فرحا بتوصيات المنتدي التي أعلنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها اعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019 ، حتي يتقابل الشباب بعاصمتهم يناقشون قضاياهم ويقفون سويا لمواجهة التحديات التي تواجهم في القارة العربية والأفريقية .





أيضا اعتبار مدينة شرم الشيخ مدينة للتكامل العربي الأفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية واعتماده كوثيقة رسمية كانت توصية حقيقية تنفذ أحلام وطموحات شباب المنتدي علي أرض الواقع .



ليس هذا فقط وانما فكرة تدريب الشباب من خلال الأكاديمية الوطنية فكرة رائعة .. فمشاركة الشباب العربي والأفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية خطوة تضع الشباب علي طريق القيادة .. تحية لشباب مصر الذي ظهر بصورة مشرفة لفتت أنظار العالم كله .. وتحية لكل القائمين علي منتدي الشباب حتي خرج بهذه الصورة المبهرة.



في منتدي شباب العالم الثاني مصر تستطيع أن تخطو للأمام وتواجه التحديات بتواجد شبابها ودعمهم ووضع أقدامهم علي طريق المسئولية والتمكين .. هذه هي الرسالة التي شعرت بها وأنا أري تفاصيل منتدي الشباب الثاني .. فبكل المعايير كان هذا المنتدي أكثر من رائع تم التخطيط والتنفيذ له بمنتهي الدقة فكان محط أنظار العالم بمشاركة نخبة متميزة من شباب أتي من كل مكان حاملا قضاياه وأحلامه وهمومه وتساؤلاته معلنا رغباته في تبادل الحوارات والنقاشات والرؤي .