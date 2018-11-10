ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الحكومة: شهادة الوفاة تصدر في مصر مجانا

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:57 م
المستشار عمر مروان،
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن شهادات الوفاة تصدر بدون أى رسوم، وبشكل مجانى، قائلا: "شهادات الوفاة فى مصر تصدر بشكل مجانى وبدون أى رسوم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، التي تناقش تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وأضاف مروان أن "قيد الوفاة"، هو ما يصدر برسوم، وهذا القيد يختلف كثيرًا عن شهادة الوفاة، حيث القيد يستخدم فى أغراض أخرى بعيدًا عن صدور الشهادة المجانية.
loading...

ترشيحاتنا

النيران تحاصر منزل كيم كاردشيان.. وهذا هو مصيرها.. فيديو

رؤوف خليف يهنئ جماهير الترجي بعد الفوز فى مباراة نهائى أبطال أفريقيا

السجيني: تضحيات رجال الشرطة لتوفير الأمن لا تقارن بأى رسوم تفرض

رقمان سلبيان لـ الأهلي ومصر عقب فشل الفوز بلقب الأميرة السمراء الأفريقية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى

ثروتها 110 ملايين دولار وعاشت على بقايا الطعام.. حكاية أبخل امرأة فى التاريخ

ننشر المؤشرات الأولية للفائزين في انتخابات عليا الوفد ..صور

رئيس البرلمان: معاشات رجال الشرطة بحاجة لإعادة النظر

اختفاء مدير منظمة مؤمنون بلا حدود واتهامات لجماعة الإخوان باختطافه

طارق شوقى: تذكرة حفل عمرو دياب 20 ألف جنيه ..واحنا مش لاقيين فلوس لتطوير التعليم

نادية الجندي تكشف لـ صدى البلد سر غضبها من الزعيم عادل إمام

التعليم العالي: 160 معهدا فقط معتمدين ودون ذلك كيانات وهمية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعليم: نسعى لدعم السياحة الفندقية في مصر.. صور

العثور على 12 طن حلوى فاسدة قبل ترويجها بباب الشعرية.. صور

شاهد.. منة فضالي بإطلالة رقيقة وصيفية في أحدث جلسة تصوير لها

سلطان الطرب جورج وسوف يتألق في ساقية الصاوي.. صور

20 صورة تكشف أناقة إطلالات رضوى الشربينى

فيديو

ترامب يثير الجدل من جديد.. ويرد على مذكرات ميشيل أوباما ويتوعد زوجها
شاهد.. ماذا قال المواطنون عن تنظيم الأسرة؟
لحظة استقبال الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي في قصر الإليزيه
شاهد .. وزارة السياحة: مصر ستكون رائدة في هذا المجال قريبا
التعليم العالي: 160 معهدا فقط معتمدين ودون ذلك كيانات وهمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟