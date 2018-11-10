الحكومة: شهادة الوفاة تصدر في مصر مجانا

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن شهادات الوفاة تصدر بدون أى رسوم، وبشكل مجانى، قائلا: "شهادات الوفاة فى مصر تصدر بشكل مجانى وبدون أى رسوم".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة، التي تناقش تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.



وأضاف مروان أن "قيد الوفاة"، هو ما يصدر برسوم، وهذا القيد يختلف كثيرًا عن شهادة الوفاة، حيث القيد يستخدم فى أغراض أخرى بعيدًا عن صدور الشهادة المجانية.

