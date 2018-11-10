20 دقيقة..سيطرة من الزمالك أمام الانتاج وهدف وحيد لأوباما



بدأ الزمالك المباراة وهو ضاغط على دفاعات الفريق العسكري باحثًا عن تسجيل هدف مباغت في اللحظات الاولى.



وفي الدقيقة 10 شكل الزمالك الخطورة على فريق الانتاج الحربي عن طريق عمر السعيد بعد تمريرة مميزه من محمود عبدالمنعم كهربا.

ورد الانتاج الحربي بكرة خطيرة من تسديدة قوية من لاعبه محمود حمادة بالدقيقة 12.



وترجم الزمالك سيطرته على فعاليات المباراة وذلك بهدف عن طريق يوسف اوباما بالدقيقة 17 بعد تمريره متميزة من جانب محمود عبدالمنعم كهربا.



وحاول فريق الانتاج الحربي الرد على الزمالك عن طريق كرة خطيره من لاعبه محمد رجب الا انها ارتطمت بالشباك من الخارج بالدقيقة 20.



بدا الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :



في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - عبد ألله جمعه

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - ابراهيم حسن - يوسف أوباما - كهربا

خط الهجوم : عمر السعيد



ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد محمد عبد الغني محمد ابراهيم محمد عنتر كاسونجو أيمن حفني حميد احداد



بينما جاء تشكيل الانتاج الحربي كالتالي :



حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوى، محمود البدرى، سيد الشبراوى، وهاب.

خط الوسط: محمود حماده، محمد عادل، عبدالعزيز موسى، محمد مسعد، كريم لالا.

خط الهجوم: محمد رجب

نجح فريق الكرة الاول بنادي الزمالك في تخطي اول 20 دقيقة من عمر الشوط الاول الذي يجمعه بالانتاج الحربي متقدمًا بهدف نظيف بالمباراة التي تقام باستاد السلام في اطار الجولة الرابعة عشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.