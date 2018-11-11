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الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:23 ص
السيول تضرب الكويت
السيول تضرب الكويت
هاني حسين
أكد أحمد الشطي، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أن مصر صاحبة مواقف داعمة للكويت، تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال "الشطي" في مداخلة هاتفية أذاعتها قناة "إم بي سي مصر"، إن جنوب الكويت يتعرض إلى موجة رعدية مطرية من متوسطة إلى غزيرة، مستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، ولكنها فاقت التوقعات وزادت عن الطاقة الاستيعابية للمصارف بمعدل يصل إلى 5 أضعاف المعدل السنوي للسيول.

وأضاف:" نتج عن السيول حالة وفاة وحيدة ولكنها ليست لـ مصري ولكنها كانت لأحد المواطنين الذي كان يحاول ان ينقذ عائلته من السيول"، قائلا:" نفذنا خطة الطوارئ بالتعاون مع الجيش الكويتي والحرس الوطني والمطافي ووزارة الداخلية، وتم تعطيل المدارس".

وتابع:" أقسام الطوارئ بالمستشفيات تلقت 10 آلاف زيارة، واستجابت إدارة الإسعاف إلى 700 طلب عاجل".
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