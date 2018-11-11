Clermont-Ferrand يستعد لدورته المقبلة ويطلق الأفيش الرسمى

كشف مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة Clermont-Ferrand، عن بدء تفعيل الشراكة مع مهرجان الافلام القصيرة والرسوم المتحركة التى تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين، وهو ما سوف يتيح فرصة لمخرجي الأفلام من الشباب التفاعل مع مبرمجي المهرجان الدوليين.



كليرمون فيران يوفر عبر دورته المقبلة فرصة للمواهب لعروض أفلامهم وبدون أي تكلفة قبل وأثناء وبعد سوق الأفلام القصيرة ، حيث يلتقي حوالى 3500 مندوب محترف سنويًا لمتابعة صناع الأعمال، حيث إنه واحد من أكثر التجارب إثارة للمخرجين على مستوى المهرجانات المتخصصة فى الأفلام القصيرة تحديدا.



الملصق الرسمى للدورة الـمقبلة تم طرحه مؤخراوهو من تصميم Rémi Chayé والذى قدم عام 2015 فيلم الرسوم المتحركة

Long Way North، ويسقط من خلاله الضوء عبر مبنى وكأنه يمثل المهرجان النافذة المفتوحة على العالم، وهذا التصور والتجاور المبسط بين الناس والعالم، يفضي إلى واقع جديد ومشترك يمكننا من خلاله إبراز أحلامنا وأوهامنا وآمالنا عبر السينما.



وأصبح بمرور الوقت مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة هو أكبر مهرجان سينمائي في العالم مخصص للأفلام القصيرة، وثاني أكبر مهرجان لفيلم في فرنسا بعد مهرجان كان السينمائى الدولى سواء من حيث الحضور الجماهيرى أو المهني.

