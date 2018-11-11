ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

Clermont-Ferrand يستعد لدورته المقبلة ويطلق الأفيش الرسمى

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
كشف مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة Clermont-Ferrand، عن بدء تفعيل الشراكة مع مهرجان الافلام القصيرة والرسوم المتحركة التى تم توقيعها مؤخرا بين الطرفين، وهو ما سوف يتيح فرصة لمخرجي الأفلام من الشباب التفاعل مع مبرمجي المهرجان الدوليين.

كليرمون فيران يوفر عبر دورته المقبلة فرصة للمواهب لعروض أفلامهم وبدون أي تكلفة قبل وأثناء وبعد سوق الأفلام القصيرة ، حيث يلتقي حوالى 3500 مندوب محترف سنويًا لمتابعة صناع الأعمال، حيث إنه واحد من أكثر التجارب إثارة للمخرجين على مستوى المهرجانات المتخصصة فى الأفلام القصيرة تحديدا.

الملصق الرسمى للدورة الـمقبلة تم طرحه مؤخراوهو من تصميم Rémi Chayé والذى قدم عام 2015 فيلم الرسوم المتحركة
Long Way North، ويسقط من خلاله الضوء عبر مبنى وكأنه يمثل المهرجان النافذة المفتوحة على العالم، وهذا التصور والتجاور المبسط بين الناس والعالم، يفضي إلى واقع جديد ومشترك يمكننا من خلاله إبراز أحلامنا وأوهامنا وآمالنا عبر السينما.

وأصبح بمرور الوقت مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة هو أكبر مهرجان سينمائي في العالم مخصص للأفلام القصيرة، وثاني أكبر مهرجان لفيلم في فرنسا بعد مهرجان كان السينمائى الدولى سواء من حيث الحضور الجماهيرى أو المهني.
Clermont-Ferrand يستعد لدورته المقبلة ويطلق الأفيش الرسمى
loading...

ترشيحاتنا

تناول كوب من هذا المشروب يوميا على الريق وتخلص من الكرش

لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء

للمرة الأولى .. الإيرانيات يشجعن لاعبي كرة القدم بملاعب طهران

الأردن يعلن العثور على 6 إسرائيليين مفقودين جراء السيول

المالية تكشف حقيقة إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية

ضبط مصنع كبريت بدون ترخيص بداخله 357 طناً بوادي النطرون.. صور

حلمي بكر عن حمو بيكا: الحل عند الجمهور

لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو

خناقة بالأيدي بين لاعبي الزمالك والإنتاج وطرد محمد عبدالغني وأونيش

محمد العدل يسخر من ميدو بسبب الشماتة فى خسارة الاهلي لـ النهائى الأفريقى

مصر تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشيو

مائدة عشاء تجمع ترامب وأردوغان للمرة الأولى بعد أزمة القس برونسون.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

فيديو

المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟