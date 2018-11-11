النائب خالد خلف الله يطالب بسرعة إزالة مركز شباب القمانة وإعادة بنائه

طالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وزير الشباب والرياضه بسرعة الاستجابة، إلى طلب الاحاطة الذي سبق وتقدم به إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفقًا للمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن هدم وإنشاء مركز شباب أهالى قرية القمانة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.





وأوضح خلف الله، في بيان له أنه سبق وتقدم بأكثر من مذكرة وطلبات احاطة في هذا الشأن منذ أكثر من سنتين اخرهم في شهر أغسطس الماضي بشأن مركز شباب قرية القمانة صدر له قرار بالإزالة والهدم عام 2011 من قبل الإدارة الهندسية بالشباب، ونظرًا لتهالك المبانى وتخوفًا من سقوطه فجأة أثناء ممارسة نشاط كرة القدم وصدر قرار بالتخصيص.





وأضاف اللواء خالد خلف الله أن مركز الشباب يقع على مساحة 6 قراريط و 8 أسهم وصدر بشأنه قرار تخصيص منذ عام 1990 ويضم 4 حجرات وتمارس به رياضة واحدة فقط وهى كرة القدم.



