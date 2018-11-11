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برلمان

النائب خالد خلف الله يطالب بسرعة إزالة مركز شباب القمانة وإعادة بنائه

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:04 ص
اللواء خالد خلف الله
اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب
معتز الخصوصى
طالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وزير الشباب والرياضه بسرعة الاستجابة، إلى طلب الاحاطة الذي سبق وتقدم به إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفقًا للمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن هدم وإنشاء مركز شباب أهالى قرية القمانة بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

وأوضح خلف الله، في بيان له أنه سبق وتقدم بأكثر من مذكرة وطلبات احاطة في هذا الشأن منذ أكثر من سنتين اخرهم في شهر أغسطس الماضي بشأن مركز شباب قرية القمانة صدر له قرار بالإزالة والهدم عام 2011 من قبل الإدارة الهندسية بالشباب، ونظرًا لتهالك المبانى وتخوفًا من سقوطه فجأة أثناء ممارسة نشاط كرة القدم وصدر قرار بالتخصيص.

وأضاف اللواء خالد خلف الله أن مركز الشباب يقع على مساحة 6 قراريط و 8 أسهم وصدر بشأنه قرار تخصيص منذ عام 1990 ويضم 4 حجرات وتمارس به رياضة واحدة فقط وهى كرة القدم.

وطالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب من الدكتور وزير الشباب، بسرعة إزالة المبنى المذكور حتى يتم إنشاء مركز شباب يمارس فيه الأنشطة الرياضية بمواصفات تتواكب مع تكنولوجيا العصر فى ضوء تطور الألعاب الرياضية الحديثة، إلى جانب دعم المركز بكافة أنواع الأنشطة الرياضية والتثقيفية والاجتماعية والملابس والأدوات الرياضية والشاشات الحديثة.
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النائب خالد خلف الله يطالب بسرعة إزالة مركز شباب القمانة وإعادة بنائه

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