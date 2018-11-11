انطلاق مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي بالفجيرة بمشاركة مصرية.. الأربعاء

أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن فاعليات المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي العربي الذي ينظمه الاتحاد سوف تنطلق الاربعاء المقبل بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الفجيرة وتشارك فيه من مصر الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات.





وقال "حنفى " إن المؤتمر سوف يستمر يومين ويتم بالتعاون مع وزارتي البيئة والأمن الغذائي بالامارات وغرفة تجارة الفجيرة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد العربي للصناعات الغذائية والشركات العربية والدولية الرائدة في مجال الأمن الغذائي ومؤسسات التمويل العربية والدولية المعنية.



