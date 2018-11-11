انطلاق مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي بالفجيرة بمشاركة مصرية.. الأربعاء

أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن فاعليات المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي العربي الذي ينظمه الاتحاد سوف تنطلق الاربعاء المقبل بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الفجيرة وتشارك فيه من مصر الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات.
وقال "حنفى " إن المؤتمر سوف يستمر يومين ويتم بالتعاون مع وزارتي البيئة والأمن الغذائي بالامارات وغرفة تجارة الفجيرة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد العربي للصناعات الغذائية والشركات العربية والدولية الرائدة في مجال الأمن الغذائي ومؤسسات التمويل العربية والدولية المعنية.
وأضاف خالد حنفى أن جلسات المؤتمر سوف تبحث الاستثمار في الأمن الغذائي العربي وآليات التمويل التي يتيحها برنامج تمويل التجارة العربية وآليات ومجالات التمويل التي يحتاجها القطاع الخاص للاستثمار في التحديث والاستدامة ودور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في توحيد مواصفات الدول العربية في مجال الصناعات الغذائية ودور القطاع الخاص العربي في تعزيز الجودة والسلامة في القطاعات الغذائية ودور صغار المنتجين في تامين واستدامة الأمن الغذائي وأهمية زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر في الدول العربية والزراعة الذكية والتكنولوجيا والبحث العلمي لتطوير إنتاج وتصنيع الغذاء والمشروبات.