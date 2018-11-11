ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

انطلاق مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي العربي بالفجيرة بمشاركة مصرية.. الأربعاء

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:51 ص
خالد حنفى
خالد حنفى
محمد صبيح
أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن فاعليات المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي العربي الذي ينظمه الاتحاد سوف تنطلق الاربعاء المقبل بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الفجيرة وتشارك فيه من مصر الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات.

وقال "حنفى " إن المؤتمر سوف يستمر يومين ويتم بالتعاون مع وزارتي البيئة والأمن الغذائي بالامارات وغرفة تجارة الفجيرة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد العربي للصناعات الغذائية والشركات العربية والدولية الرائدة في مجال الأمن الغذائي ومؤسسات التمويل العربية والدولية المعنية. 

وأضاف خالد حنفى أن جلسات المؤتمر سوف تبحث الاستثمار في الأمن الغذائي العربي وآليات التمويل التي يتيحها برنامج تمويل التجارة العربية وآليات ومجالات التمويل التي يحتاجها القطاع الخاص للاستثمار في التحديث والاستدامة ودور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في توحيد مواصفات الدول العربية في مجال الصناعات الغذائية ودور القطاع الخاص العربي في تعزيز الجودة والسلامة في القطاعات الغذائية ودور صغار المنتجين في تامين واستدامة الأمن الغذائي وأهمية زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر في الدول العربية والزراعة الذكية والتكنولوجيا والبحث العلمي لتطوير إنتاج وتصنيع الغذاء والمشروبات.
loading...

موضوعات متعلقة

«أبوالغيط» يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الأطراف الدولية لسد الفجوة الغذائية بالمنطقة

"أبو الغيط" يبحث مع مدير عام منظمة الفاو تطوير التعاون المشترك

"الغرف العربية" توقع بروتوكولين مع "العمل العربية" و"تجارة الفجيرة"

انطلاق فعاليات المنتدى الزراعي الأردني الدولي بالبحر الميت

وزير الزراعة: الدول العربية لديها مقومات النجاح وسوق واعدة للاستثمار.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. سائق تاكسي بلطجي يمنع سائحين من النزول قبل دفع الأجرة مضاعفة

سيناريو مرعب عن نهاية العالم

وزير البترول يتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمدينة طناش بأوسيم.. صور

بذور مهملة تقضى على شيب الشعر سريعا

طريقة مبتكرة لتحضير البطاطس بمذاق لا يقاوم

حكم من أخذ شبكة زوجته دون رضاها

سبب صادم للوفاة المبكرة للجنين وإصابته بالتشوهات

صورة تجمع راغب علامة وعاصي الحلاني في منزل مدير الأمن العام اللبناني

الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو

الأرصاد توضح احتمالية سقوط أمطار كثيفة اليوم

تناول كوب من هذا المشروب يوميا على الريق وتخلص من الكرش

ديربي مانشستر.. السيتي يواجه يونايتد في البريمرليج اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

فيديو

أحمد مجدي: انخفاض حوادث الطرق في مصر بنسبة 27%
شاهد.. سيول تغرق الكويت.. ورامي رضوان يناشد المحافظين بالاستعداد
الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو
الأرصاد: انحصار سقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟