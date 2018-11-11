نقل مقر انعقاد 6 دوائر منازعات الأسرة الخاصة من القاهرة الجديدة إلى زينهم

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمد حسام وزير العدل، بنقل مقر انعقاد 6 دوائر لنظر منازعات شئون الأسرة الخاصة بـ "قسم الجيزة - العمرانية - بولاق الدكرور - قسم إمبابة - الدقي - العجوزة - الوراق"، من مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الى القاعة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة رقم 19 بالطابق الثانى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.



كما جاء بعد قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الاسرة، وعلى كتاب مساعد وزير العدل المؤرخ بـ 29 /10 /2018، وعلى كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ بـ 25 /10 /2018، وبناء على ما عرضة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.



