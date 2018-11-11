ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

نقل مقر انعقاد 6 دوائر منازعات الأسرة الخاصة من القاهرة الجديدة إلى زينهم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:01 ص
المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام وزير العدل
عمرو خليفة - محمد العيسوي
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمد حسام وزير العدل، بنقل مقر انعقاد 6 دوائر لنظر منازعات شئون الأسرة الخاصة بـ "قسم الجيزة - العمرانية - بولاق الدكرور - قسم إمبابة - الدقي - العجوزة - الوراق"، من مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الى القاعة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة رقم 19 بالطابق الثانى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

كما جاء بعد قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الاسرة، وعلى كتاب مساعد وزير العدل المؤرخ بـ 29 /10 /2018، وعلى كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ بـ 25 /10 /2018، وبناء على ما عرضة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.

نقل مقر انعقاد 6 دوائر منازعات الأسرة الخاصة من القاهرة الجديدة إلى زينهم
نقل مقر انعقاد 6 دوائر منازعات الأسرة الخاصة من القاهرة الجديدة إلى زينهم
loading...

ترشيحاتنا

حكم من أخذ شبكة زوجته دون رضاها

فتح باب التصويت بانتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات

في أقل من 30 ثانية.. قراصنة الإنترنت يهددن بضربة جديدة لـ واتس آب

النيابة الإدارية توجه الصحة بمعالجة القصور في نظام قيد وإدارة المخزون الدوائي

ناسا تنهي الجدل وتثبت كروية الأرض.. فيديو

تمارين رياضية للرقبة وتنشيط الجسم.. فيديو

مليار دولار صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة للإمارات

طريقة مبتكرة لتحضير البطاطس بمذاق لا يقاوم

الحكم على معاون مباحث وأمين شرطة المقطم المتهمين بقتل عفروتو.. اليوم

صحف الكويت: اكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في سقارة.. مقتل 12 شخصا في سيول الأردن وإجلاء الآلاف.. وترامب لماكرون: السعودية أساس في استقرار المنطقة

إحباط محاولة انقلاب عسكري في ألمانيا

عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب الأفضل فى استفتاء الدير جيست 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

فيديو

أحمد مجدي: انخفاض حوادث الطرق في مصر بنسبة 27%
شاهد.. سيول تغرق الكويت.. ورامي رضوان يناشد المحافظين بالاستعداد
الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو
الأرصاد: انحصار سقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟