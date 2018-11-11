ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

إيناس عبد الدايم: ملتقى الجامعات يستلهم الطاقات الواعدة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، فعاليات الملتقى الأول لشباب الجامعات، والذى يحمل شعار الثقافة والشباب فى المواجهة، وتنظمه الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض في قصر القناطر الخيرية.

ويُعد الملتقى تجسيدًا لخطة الدولة الهادفة للتوعية الصحية.

وحرصت عبد الدايم على تفقد وحدات طبية مصغرة احتضنها القصر ضمن الحملة القومية للكشف عن فيروس سى وتقدم للفحص بها 500 مواطن ثم استكملت جولتها التى شملت متحف الفخار ، مكتب الطفل ، قاعة نشاط الطفل ، معرض كتاب لإصدارات هيئة قصور الثقافة وآخر للفنون التشكيلية ضم عدد من الأعمال لذوي القدرات الخاصة . 

وألقت وزير الثقافة كلمة شكرت خلالها شباب مصر وضيوف الملتقى وأعلنت في استجابة سريعة منها تطبيقها لمطلب الشباب بإقامة الملتقي في جميع الأقاليم الثقافية بشكل دورى ومنتظم كل ثلاثة أشهر كما وجهت بضرورة الاستماع لمطالب أفكار وأراء الشباب وبحث آليات وسبل تنفيذها.

وأكدت إضافة أنشطة وفعاليات مميزة خاصة بالشباب للبرامج الفكرية والفنية لقطاعات الوزارة ، لافتة أن الملتقى يعد امتدادًا للجهود المبذولة والهادفة الى استلهام الطاقات الواعدة والاستفادة منها ويأتي كإحدى أساليب التواصل المباشر بين المؤسسة الثقافية الرسمية للدولة وأبنائها من الشباب.

وتابعت: إن أحد عناصر استراتيجية وزارة الثقافة المدرجة في برنامج عمل الحكومة المصرية (2018 -2022) والتى تشمل حماية وتعزيز التراث ودعم الصناعات الثقافية واستعادة تأثير قوة مصر الناعمة اقليميا ودوليا مشيرة الى نجاح فكرة التعاون بين مؤسسات الدولة ممثلة في وزارتي الثقافة والتعليم العالي إلى جانب محافظة القليوبية واختتمت كلمتها بـ تحيا مصر .

حضر الملتقى الدكتور خالد عمر نائب رئيس جامعة القاهرة، ونواب المحافظين الدكتورة ايمان ريان ( القليوبية)، الدكتورة لمياء عبد القادر ( الجيزة )، الدكتور عاصم سلامة ( بني سويف )، الدكتور عبد الله رمضان ( السويس )، الدكتورة نهال بلبع ( البحيرة ).
loading...

ترشيحاتنا

5 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

طارق شوقي: لا يوجد مجانية ولا عدالة اجتماعية في التعليم حاليًا

الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو

مراد يلدريم وزوجته يخضعان لجلسة تصوير في مطبخ

شاهد.. سائق تاكسي بلطجي يمنع سائحين من النزول قبل دفع الأجرة مضاعفة

على طريقة جاكي شان.. بطل كونج فو مرعب يحطم 100 حجر في ثواني

وزير المالية يفتتح مركزاً للتدريب بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية

سيناريو مرعب عن نهاية العالم

باريس سان جيرمان يسعى لتصدر الدوري الفرنسي أمام موناكو.. اليوم

مواجهة نارية بين بوكا جونيورز وريفر بليت على لقب كأس ليبرتادوريس

اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيسا لحزب مصر بلدى.. صور

جمال بيومي: لست متفائلا بشأن تخفيض أسعار السيارات في 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

فيديو

أحمد مجدي: انخفاض حوادث الطرق في مصر بنسبة 27%
شاهد.. سيول تغرق الكويت.. ورامي رضوان يناشد المحافظين بالاستعداد
الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو
الأرصاد: انحصار سقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟