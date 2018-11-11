إيناس عبد الدايم: ملتقى الجامعات يستلهم الطاقات الواعدة

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، فعاليات الملتقى الأول لشباب الجامعات، والذى يحمل شعار الثقافة والشباب فى المواجهة، وتنظمه الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض في قصر القناطر الخيرية.





ويُعد الملتقى تجسيدًا لخطة الدولة الهادفة للتوعية الصحية.





وحرصت عبد الدايم على تفقد وحدات طبية مصغرة احتضنها القصر ضمن الحملة القومية للكشف عن فيروس سى وتقدم للفحص بها 500 مواطن ثم استكملت جولتها التى شملت متحف الفخار ، مكتب الطفل ، قاعة نشاط الطفل ، معرض كتاب لإصدارات هيئة قصور الثقافة وآخر للفنون التشكيلية ضم عدد من الأعمال لذوي القدرات الخاصة .





وألقت وزير الثقافة كلمة شكرت خلالها شباب مصر وضيوف الملتقى وأعلنت في استجابة سريعة منها تطبيقها لمطلب الشباب بإقامة الملتقي في جميع الأقاليم الثقافية بشكل دورى ومنتظم كل ثلاثة أشهر كما وجهت بضرورة الاستماع لمطالب أفكار وأراء الشباب وبحث آليات وسبل تنفيذها.





وأكدت إضافة أنشطة وفعاليات مميزة خاصة بالشباب للبرامج الفكرية والفنية لقطاعات الوزارة ، لافتة أن الملتقى يعد امتدادًا للجهود المبذولة والهادفة الى استلهام الطاقات الواعدة والاستفادة منها ويأتي كإحدى أساليب التواصل المباشر بين المؤسسة الثقافية الرسمية للدولة وأبنائها من الشباب.





وتابعت: إن أحد عناصر استراتيجية وزارة الثقافة المدرجة في برنامج عمل الحكومة المصرية (2018 -2022) والتى تشمل حماية وتعزيز التراث ودعم الصناعات الثقافية واستعادة تأثير قوة مصر الناعمة اقليميا ودوليا مشيرة الى نجاح فكرة التعاون بين مؤسسات الدولة ممثلة في وزارتي الثقافة والتعليم العالي إلى جانب محافظة القليوبية واختتمت كلمتها بـ تحيا مصر .



