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اقتصاد

وزير المالية يدعو الشباب إلى الإبداع والخروج من إطار النمطية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:30 م
صدى البلد
علياء فوزى و محمد يحيى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في التسهيل علي المستثمرين.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى عقد تحت عنوان "ريادة الأعمال والتنمية الاجتماعية الاقتصادية.. تمكين المرأة وتوظيف الشباب"، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى.

ودعا معيط، الشباب إلى الإبداع والخروج من إطار النمطية والإخلاص ليكونوا قادة، موضحا أن المجتمع المصري معظمه من الشباب وهو ما يجعل الحكومة أن تتعامل مع ذلك، ونراه من خلال رؤية الرئيس فى تمكين الشباب وتنظيم مؤتمرات الشباب، مؤكدا أنه لأول مرة نرى في مصر 8 وزيرات في الحكومة.

من جانبه أوضحت الدكتورة زينب الجوادى، مقررة المؤتمر، أن المؤتمر يستهدف المثلث الذهبى لتمكين المرأة والشباب وتوظيف الشباب من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والارتفاع بالمستويات الاقتصادية للمجتمعات.

وأشار الدكتور محمد عمر أبو دوح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بالجامعة، إلى أن التنمية الاقتصادية تتحقق بحياة صحية ومستوى معيشة يليق بالبشر، موضحا أن الشباب يمثلون 65 % من عدد سكان مصر، مؤكدا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تهدف لتكون حاضنة لريادة الأعمال.

وذكر الدكتور محمد حسن العزازى، رئيس الجامعة، أن المؤتمر يناقش العديد من الأبحاث المتعلقة بريادة الأعمال، ويهدف لتمكين الشباب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن لدى الوزيرة خبرة كبيرة فى مجال ريادة الأعمال، وقامت بالذهاب لرواد الأعمال من خلال مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة، مقدما شكره للوزيرة على هذه المبادرة.
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