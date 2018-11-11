مواطن يستغيث بوزير النقل لزيادة مبلغ المعاش

استغاث المواطن خالد أحمد محمد، في رسالة لخدمة قراء موقع «صدى البلد» الإخباري، بوزير النقل الدكتور هشام عرفات، لزيادة مبلغ المعاش.



وقال فى رسالته: "ابلغ من العمر 50 عاما وكنت أعمل سائقا منذ 15 عاما وأحمل رخصة ثانية وعند ذهابى للقومسيون الطبى تم رفضى وإلزامى بتسليم رخصتى وبعد تسليم الرخصة توجهت الى النقابة لاستلام مستحقاتي؟؟ طلع لي شيك بمبلغ 450 جنيها وقالوا هذه مستحقاتك بعد 15 سنة وانا راجل مريض ومعي 5 اولاد وكلهم في المدارس وحالتي الطبية متأخرة ومعى 12 تقريرا طبيا بجميع العمليات التي قمت بها".



وناشد من يرغب فى مساعدته الاتصال على رقم 01110905362.



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