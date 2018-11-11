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حوادث

النقض تؤيد الإعدام لـ 7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض، بالإعدام لسبعة متهمين في قضية استشهاد معاون مباحث الاسماعيلية النقيب أحمد أبو دومة، ورفضت الطعون في القضية التي حملت  رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية كلى 2044 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية.

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صبرى محمد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين شريف بركات وشريف منصور بأمانة سر أحمد عبداللطيف، أسدلت الستار على فى قضية اتهام 7 متهمين فى مقتل النقيب أحمد أبو دومة وقضت بإحالتهم للمفتي.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث بأنه حال تفقد النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية الحالة الأمنية والقوة المرافقة بناحية مساكن المرحلة الخامسة دائرة القسم على إثر إطلاق النار عليه من مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة حمراء اللون والاستيلاء على سلاحه الشخصي وتبادل أفراد القوة المرافقة إطلاق النار مع المتهمين.

ومرتكبى الواقعة، وهم المتهم احمد محى الدين جاد 27 سنة فنى تركيب والمتهم سيد على محمد على، 21 سنة عاطل، والمتهم "إبراهيم حسن محمد مرسى 18 سنة طالب والمتهم حازم محمد صلاح 28 سنة عاطل، والمتهم ذكى عصام ذكى 24 سنة عاطل، والمتهم عصام محمد محمد عطا 23 سنة صاحب مكتب دعاية وإعلان، والمتهم أحمد سالم محمد 21 سنة حلاق، والمتهم أحمد محمد إبراهيم 25 سنة عاطل، والمتهم أحمد عبدالوهاب عبدالمنعم 24 سنة خراط، وجميعهم مقيمين عزبة بكرى".
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