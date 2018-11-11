تأجيل احتفالية الأهلي بالرعاة الجدد

قررت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، تأجيل حفل الإعلان عن رعاة القلعة الحمراء إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة.



كان من المنتظر إقامة الحفل يوم 15 نوفمبر الجاري، بحيث سيتم الكشف عن الرعاة الجدد للأهلي بعد التعاقد الممتد لأربع سنوات بين الشركة والقلعة الحمراء.



وتقرر تأجيل الحفل، على أن يتم الكشف عن الموعد النهائي وترتيبات الحفل خلال الساعات المقبلة.