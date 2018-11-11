رفع تراكمات القمامة من المقلب الوسيط بمركز مطاي بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاى، جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة ، حيث نفذت حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من المقلب الوسيط بمنطقة مطاي البلد .



قال اللواء ناصر فتحي رئيس المركز، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وجه برفع المقالب الوسيطة حفاظًا على صحة المواطنين وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين.



وأشار الى أنه تم الاستعانة بقلابات مركز المنيا إضافة لإدارة الطرق بمطاى من أجل سرعة الانتهاء من رفع المقلب الوسيط .