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رياضة

برشلونة يتأخر بهدفين في الشوط الأول أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني..فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:07 م
من جانب لقاء الفريقين
من جانب لقاء الفريقين اليوم
حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ريال بيتيس على برشلونة بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وافتتح ريال بيتيس التهديف فى الدقيقة 20 عن طريق جونيور من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة لمدافعي برشلونة فسددها بإتقان، ويعلن الهدف الأول لفريقه .

وأضاف ريال بيتيس الهدف الثاني فى الدقيقة 34 عن طريق خواكين من تسديدة داخل منطقة الجزاء، عقب تلقيه تمريرة رائعه من زميله فسددها بإتقان لتسكن شباك تير أشتيجن ، معلنا الهدف الثاني لفريقه .

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة ، بينما جاء ريال بيتيس فى المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.
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