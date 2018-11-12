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نجوم أجانب فى أفلام مصرية.. ومصريون بأعمال عالمية .. محمد كريم يشارك نيكولاس كيدج .. وخالد أرغينتش يصارع أمير كرارة فى كازابلانكا.. عمرو واكد يدهش الجميع فى الخارج بعد فيلم لوسى

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:56 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
- خالد أرغينتش يشارك أمير كرارة فى "كزابلانكا"
- محمد كريم يتوجه إلى العالمية من خلال فيلم "A Score to Settle
- ستيفن سيجال فرقعة إعلامية للترويج لفيلم "زنزانة 7"

شهدت الفترة الأخيرة تطور كبير فى صناعة السينما، حيث ظهر تعاون بين صناع السينما والنجوم الأجانب، والعكس صحيح، حيث تواجد عدد من النجوم المصريين فى أفلام عالمية، وهو ما يعود بالنفع لصالح السينما المصرية.

"صدى البلد" يرصد عددا من النجوم الأجانب الذين يشاركون فى أعمال مصرية والعكس صحيح.

ممثلون عالميون يشاركون فى أعمال مصرية.
- النجم التركى "خالد أرغينتش" ..
يشارك الممثل التركي خالد أرغينتش الشهير بشخصية "السلطان سليمان" فى مسلسل "حريم السلطان" فى فيلم "كازابلانكا" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة ويجسد شخصية زعيم مافيا ويظهر خالد فى دور كبير وليس كضيف شرف كما تردد.

الجدير بالذكر أن خالد أرغينتش لم يكن الممثل التركى الأول الذى يشارك امير كرارة فى عمل فنى حيث شاركته من قبل الممثلة التركية سنوجول أودان الشهيرة بشخصية "نور" فى مسلسل يحمل نفس الاسم، والتى شاركت فى مسلسله "تحت الأرض".

بويكا ..
أما النجم سكوت آدكينز، هو ممثل إنجليزى ذاعت شهرته بعد تجسيده دور "يوري بويكا" المقاتل الروسي في سلسلة أفلام "Undisputed"، وظهر سكوت آدكنز من خلال أحداث فيلم "حرب كرموز" إلى جانب الفنان أمير كرارة، ليجسد شخصية ضابط إنجليزي مثير للشغب، يضطر قادته إلى حبسه منفردًا نظرًا لوحشيته من زملائه ومع المصريين، مستغًلا الاحتلال الذي تفرضه القوت الإنجليزية في حي كرموز الذي تدور فيه الأحداث، ولكن مع عصيان الجنرال يوسف المصري الذي يجسده أمير كرارة، اضطر قادته إلى الإفراج عنه من أجل القضاء على يوسف المصرى.

كيت بلانشت ..
بينما النجمة العالمية "كيت بلانشيت"، أيضًا شاركت بأحد الأعمال المصرية، ولكن قبل شهرتها وحصولها على جائزة الأوسكار لعام 2014، شاركت بدور محدود يمكن اعتباره "كومبارس" فى فيلم "كابوريا"، بطولة الفنان الراحل أحمد زكى، وإنتاج محمد السبكى.


وجسدت "بلانشيت" في الفيلم، شخصية الفتاة الأمريكية الشقراء التي تحرص على دعم وتشجيع الملاكم الشاب أحمد زكى الذي جسد شخصية هدهد في الفيلم، بجانب رقصها فى أغنية الفيلم الرئيسية التي تحمل نفس اسم الفيلم.

ستيفن سيجال ..
وكانت أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" عن مشاركة ستيفن سيجال إلا أن بعد فترة تم نفى الخبر، وهو الأمر الذى دفع البعض لترديد أن الشركة المنتجة كانت ترغب فى تنفيذ دعاية وهمية للفيلم من خلال مشاركة نجم العالمى.

والفيلم يقوم ببطولته أحمد زاهر ونضال الشافعى وإخراج إبرام نشأت

نجم مصريون فى الخارج ..
محمد كريم ..
أعلن الفنان محمد كريم عن مشاركته فى بطولة الفيلم الأمريكى "A Score to Settle"، ويتعاون من خلاله مع النجم العالمى نيكولاس كيدج.

ونشر موقع Hollywood العالمي تقرير عن الفيلم، مشيرا إلى أن الفنان المصري سيلعب دورا في العمل الجديد، مشيرا إلى أن كريم يقوم بدور شخص يدعي "جيمي" لا يخشي الموت.

وتدور أحداث الفيلم حول قاتل محترف اسمه فرانك ويجسد شخصيته نيكولاس كيدج، يحاول الانتقام من رؤساءه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم.

عمرو واكد ..
وكان شارك عمرو واكد فى فيلم الخيال العلمي "جيوستورم" Geostorm، الذي يجسد خلاله دور محقق فرنسي يتحالف مع النجم الأمريكي، جيرارد باتلر، من أجل إنقاذ البشرية. 

وتدور أحداث الفيلم وهو أولى تجارب المخرج دين ديلفن، حول شبكة من الأقمار الصناعية، مصممة للسيطرة على المناخ العالمي لتفادي الكوارث الطبيعية عن الأرض، وتنجح هذه الأقمار في مهمتها لمدة عامين، ويحدث خطأ حيث تبدأ الأقمار الصناعية بالهجوم على الأرض، ويتم تكليف اثنين لحل عطل البرنامج، قبل أن تحدث عاصفة تمسح كل شيء على الكوكب. شارك واكد في بطولة الفيلم، بجانب نجوم كبار أمثال: جيرارد باتلر، إد هاريس، أندي جارسيا، أبي كورنيش، جيم ستراجلس.

ومن قبل هذا العمل فيلم "لوسى" مع سكارليت جوهانسون، والذى أثار جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا ذلك بسبب القبلة التي جمعت بين عمرو واكد وبطلة الفيلم سكارليت.
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