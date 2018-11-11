يوفنتوس يلدغ ميلان في الشوط الأول بهدف ماندزوكيتش ..فيديو وصور

تقدم فريق يوفنتوس على نظيره ميلان بهدف دون رد في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب السان سيرو، بالجولة الثانية عشر من "الكالتشيو".



أحرز ماندزوكيتش هدف اليوفي الوحيد في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة بعد كرة عرضية أسكنها الكرواتي في الشباك.



وشهدت الدقيقة 39 إهدار جونزالو هيجوايين ركلة جزاء للميلان، وذلك بعد اصطدام كرته بالقائم الأيمن لمرمى اليوفي.



فريق يوفنتوس يحتل صدارة الترتيب العام للدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط مؤقتًا عن نابولي الذي انتصر أمس في هذه الجولة على جنوى , في حين يحتل فريق ميلان المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن لاتسيو.









