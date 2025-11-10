فنزويلا تعتقل متهماً بتفجير طائرة ركاب بنمية منذ 31 عاما

أعلنت بنما أمس الأحد أن فنزويلا اعتقلت على أراضيها مشتبهاً فيه بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994 نُسب إلى حزب الله اللبناني وأسفر عن مقتل 21 شخصاً، معظمهم من اليهود.

وقُتل جميع ركاب الطائرة، ومعظمهم من الجالية اليهودية في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بمن فيهم ثلاثة أمريكيين.

وأكد مكتب الإنتربول في كراكاس لنظيره البنمي اعتقال المواطن الفنزويلي علي زكي حاج جليل، وفقاً لما ذكرته الشرطة البنمية في بيان.

أضاف البيان أن الاعتقال وقع في 6 نوفمبر في جزيرة مرغريتا بولاية نويفا إسبارا الفنزويلية، مشيرة إلى أن إجراءات تسليم حاج جليل جارية.

وأكدت وزارة الخارجية البنمية السبت أنها باشرت «إجراءات دبلوماسية وقانونية» لتقديم المشتبه فيه للعدالة البنمية. كما أعربت الوزارة عن قلقها إزاء «وجود شخص وإقامته في جمهورية فنزويلا البوليفارية بدون مساءلة»، رغم أنه مرتبط «بشكل واضح بالهجوم على الرحلة 901».

وفي أكتوبر عام 2014، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تتعلق بتفجير الطائرة الذي ربطته واشنطن بهجوم محتمل من قبل انتحاريين تابعين لحزب الله اللبناني.

وأعاد القضاء البنمي فتح التحقيق بعد زيارة الرئيس البنمي آنذاك خوان كارلوس فاريلا عام 2018 إلى إسرائيل، حيث أبلغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن المخابرات الإسرائيلية خلصت إلى أن الحادث كان هجوماً من المحتمل أن يكون حزب الله هو من نفذه.

وانفجرت طائرة الرحلة رقم 901 التابعة لشركة «الاس تشيريكاناس» بعد إقلاعها من مطار في مقاطعة كولون في بنما ليل 19 يوليو 1994.