ضبط 6 طائرات تجسس بحوزة راكب قادم من دبي بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، محاولة تهريب 6 طائرات تعمل بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا عالية الجودة ، ومكان لكارت الميمورى أخفاها الراكب داخل جاكت لتضليل رجال الجمارك والعبور بطائرات التجسس وبيعها داخل الأسواق .



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الطائرات الإماراتية القادمة من دبى ، اشتبه محمد عبداللطيف مأمور الجمارك في الراكب المصرى م . ع . ع ، يضع جاكت على يديه محاولا الخروج به ، وبالعرض على الديب عبدالحى نائب مدير الجمرك ، قرر وضع حقائبه والجاكت على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، وأفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة بالجاكت ، وتم تشكيل لجنة من إيمان موسى مأمور الجمرك تحت إشراف سيد ممدوح ومحمد عبدالتواب مديرى الحركة ، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 6 طائرات تعمل بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا عالية الجودة ومكان لكارت الميمورى مخفاة بالجاكت .



قرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ، وتحريز المضبوطات والعرض على الجهات المختصة ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

