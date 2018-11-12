رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرًا، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.



كما يناقش الاجتماع إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما يناقش توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.



