قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأعلى أجرا| أحمد العوضي يعترف ويرد على منتقديه بقوة.. ماذا حدث؟

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أزمة جديدة سيطرت على الوسط الفني ويمكن القول أنها مازلت مستمرة وذلك بعد ظهور الفنان أحمد العوضي في برنامج صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس عبر قناة دي إم سي، ليرد ويكشف تفاصيل جديدة بشأن تصريحاته الأخيرة في بث مباشر بأنه الأعلى أجرًا.

أنا قلت الكلام وأنا قاعد في اللايف بكلم أخواتي وجمهوري

وخلال اللقاء قال الفنان أحمد العوضي، :"أنا قلت الكلام وأنا قاعد في اللايف بكلم أخواتي وجمهوري، وبقول لهم إنني الأعلى أجرًا ومشاهدة والأكثر مبيعًا، ودا بفضل الله وبوجودكم في حياتي. الناس قالت إن دا مغرور، لكن أنا لا أدعي ما ليس حقيقة“.

أحمد العوضي

جوجل قالت إن مسلسل ‘فهد البطل’ كان الأعلى بحثًا في رمضان 2025

وأضاف الفنان أحمد العوضي ان : “جوجل قالت إن مسلسل ‘فهد البطل’ كان الأعلى بحثًا في رمضان 2025، و’حق عرب’ الأكثر بحثًا في 2024. فما هو الغرور؟ أنا أشارك نجاحي مع جمهوري، وليس بقصد الإيذاء أو التفاخر على زملائي“.

أحمد العوضي

كوني رقم واحد اليوم لا يعني أنني أغيظ أحدًا

وشدد الفنان أحمد العوضي، على احترامه لجميع الفنانين في الوسط الفتي، قائلا: “كوني رقم واحد اليوم لا يعني أنني أغيظ أحدًا، بل أفرح مع جمهوري بنجاحي، وأتمنى الأفضل للجميع“.

وخلال الحلقة، قال أحمد العوضى، إن :«همى كل سنة أن أقدّم مسلسل يلمس الناس، أنا جاى من وسط الناس ومن منطقة شعبية، وأحب أن أقدم أعمالًا للجمهور الذى أنتمى إليه، يحب ويتفاعل معها، وأعتبرهم دائمًا إخوتى، هدفى أن أقدم قصة تهم الناس، حتى لو كانت الأعمال شعبية، فالقصص تختلف كل مرة»

وأضاف أحمد العوضى، أن : «أحب أن يكون تفاعل الجمهور مع المسلسلات مستمرًا من البداية للنهاية، وأن أقدّم أعمالًا لا تجرح مشاعرهم، أو أصدر لهم شيء لا يمكنهم تقليده، هذا هو دورى كبطل حاليًا، أن أقدّم نموذجًا إيجابيًا، وإذا قام البطل بشيء خاطئ، أُظهرعواقبه ليأخذ الجمهور العبرة منه، وأنا دائمًا حريص على هذه التفاصيل فى المسلسلات التى أشارك فيها».

أحمد العوضي الأعلى أجرًا الفنانة أحمد العوضي برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

ماتش مصر| مفيدة شيحة: المنتخب يستعد لكتابة التاريخ بكأس الأمم

الحرب

ياسر ثابت: توقعات بمقترحات أكثر إيجابية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا

ياسر ثابت: محاولة فتح قناة حوار مع روسيا في هذا التوقيت أكبر من فرنسا

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

المزيد