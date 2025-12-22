الأعلى أجرا| أحمد العوضي يعترف ويرد على منتقديه بقوة.. ماذا حدث؟

أزمة جديدة سيطرت على الوسط الفني ويمكن القول أنها مازلت مستمرة وذلك بعد ظهور الفنان أحمد العوضي في برنامج صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس عبر قناة دي إم سي، ليرد ويكشف تفاصيل جديدة بشأن تصريحاته الأخيرة في بث مباشر بأنه الأعلى أجرًا.

وخلال اللقاء قال الفنان أحمد العوضي، :"أنا قلت الكلام وأنا قاعد في اللايف بكلم أخواتي وجمهوري، وبقول لهم إنني الأعلى أجرًا ومشاهدة والأكثر مبيعًا، ودا بفضل الله وبوجودكم في حياتي. الناس قالت إن دا مغرور، لكن أنا لا أدعي ما ليس حقيقة“.

جوجل قالت إن مسلسل ‘فهد البطل’ كان الأعلى بحثًا في رمضان 2025

وأضاف الفنان أحمد العوضي ان : “جوجل قالت إن مسلسل ‘فهد البطل’ كان الأعلى بحثًا في رمضان 2025، و’حق عرب’ الأكثر بحثًا في 2024. فما هو الغرور؟ أنا أشارك نجاحي مع جمهوري، وليس بقصد الإيذاء أو التفاخر على زملائي“.

وشدد الفنان أحمد العوضي، على احترامه لجميع الفنانين في الوسط الفتي، قائلا: “كوني رقم واحد اليوم لا يعني أنني أغيظ أحدًا، بل أفرح مع جمهوري بنجاحي، وأتمنى الأفضل للجميع“.

وخلال الحلقة، قال أحمد العوضى، إن :«همى كل سنة أن أقدّم مسلسل يلمس الناس، أنا جاى من وسط الناس ومن منطقة شعبية، وأحب أن أقدم أعمالًا للجمهور الذى أنتمى إليه، يحب ويتفاعل معها، وأعتبرهم دائمًا إخوتى، هدفى أن أقدم قصة تهم الناس، حتى لو كانت الأعمال شعبية، فالقصص تختلف كل مرة»

وأضاف أحمد العوضى، أن : «أحب أن يكون تفاعل الجمهور مع المسلسلات مستمرًا من البداية للنهاية، وأن أقدّم أعمالًا لا تجرح مشاعرهم، أو أصدر لهم شيء لا يمكنهم تقليده، هذا هو دورى كبطل حاليًا، أن أقدّم نموذجًا إيجابيًا، وإذا قام البطل بشيء خاطئ، أُظهرعواقبه ليأخذ الجمهور العبرة منه، وأنا دائمًا حريص على هذه التفاصيل فى المسلسلات التى أشارك فيها».