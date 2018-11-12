صالح الشيخ: اختبارات الوظائف القيادية بالضرائب إلكترونية بدون تدخل بشرى

عقد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مساء أمس، اجتماعًا لمناقشة سير أعمال اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب، التي تجري بالجهاز، كما ناقش متابعة حصر موظفي الجهاز الإداري للدولة وتحديث الملفات الوظيفية لهم، التي بدأت أول أكتوبر، وتستمر حتى شهر يناير المقبل.





وتطرق الاجتماع إلى الاستعداد لبدء الحصر في المحافظات.





وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن الاختبارات تجري بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشرى، وبمجرد انتهاء الاختبارات ستُرسل النتائج إلى مصلحة الضرائب العامة، مشددًا على أن النظام الإلكتروني للاختبارات مؤمنٌ بشكل تام ضد أي تدخل بشرى؛ لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار.





في سياق آخر، ناقش الدكتور صالح الشيخ، متابعة عملية حصر موظفي الجهاز الإداري للدولة، وما تحقق من إنجاز في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي واجهت بعض الباحثين، وتم تذليلها بالكامل خلال الاجتماع .





وأشاد رئيس الجهاز بالجهد المبذول، من قبل الباحثين، في تجميع البيانات الأساسية لكل موظف؛ تمهيدًا لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني؛ حيث تشمل البيانات المطلوبة من العاملين التي تتضمن بياناتهم العلمية والوظيفة فضلًا عن البيانات الأساسية وبيانات التعيين، مؤكدًا أن التعداد يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة؛ وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشاملة.





وعلى صعيد الاستعداد لبدء الحصر في المحافظات، ناقش رئيس الجهاز آليات اختيار الباحثين المقرر مشاركتهم في الحصر بجانب موظفي التنظيم والإدارة في هذه المحافظات، إلى جانب توفير الإمكانيات والمتطلبات بمعاونة الباحثين.



