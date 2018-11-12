ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

صالح الشيخ: اختبارات الوظائف القيادية بالضرائب إلكترونية بدون تدخل بشرى

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
آية الجارحي
عقد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مساء أمس، اجتماعًا لمناقشة سير أعمال اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب، التي تجري بالجهاز، كما ناقش متابعة حصر موظفي الجهاز الإداري للدولة وتحديث الملفات الوظيفية لهم، التي بدأت أول أكتوبر، وتستمر حتى شهر يناير المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعداد لبدء الحصر في المحافظات. 

وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن الاختبارات تجري بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشرى، وبمجرد انتهاء الاختبارات ستُرسل النتائج إلى مصلحة الضرائب العامة، مشددًا على أن النظام الإلكتروني للاختبارات مؤمنٌ بشكل تام ضد أي تدخل بشرى؛ لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار.

في سياق آخر، ناقش الدكتور صالح الشيخ، متابعة عملية حصر موظفي الجهاز الإداري للدولة، وما تحقق من إنجاز في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي واجهت بعض الباحثين، وتم تذليلها بالكامل خلال الاجتماع .

وأشاد رئيس الجهاز بالجهد المبذول، من قبل الباحثين، في تجميع البيانات الأساسية لكل موظف؛ تمهيدًا لوضعها على نظام معلومات الموارد البشرية الإلكتروني؛ حيث تشمل البيانات المطلوبة من العاملين التي تتضمن بياناتهم العلمية والوظيفة فضلًا عن البيانات الأساسية وبيانات التعيين، مؤكدًا أن التعداد يسهم في تطوير منظومة وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة؛ وذلك في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشاملة.

وعلى صعيد الاستعداد لبدء الحصر في المحافظات، ناقش رئيس الجهاز آليات اختيار الباحثين المقرر مشاركتهم في الحصر بجانب موظفي التنظيم والإدارة في هذه المحافظات، إلى جانب توفير الإمكانيات والمتطلبات بمعاونة الباحثين.

حضر الاجتماع كل من إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز والدكتور أحمد عبد المعطي مستشار رئيس الجهاز لتكنولوجيا المعلومات، وأمينة محمود رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمهندس محمد سلطان مدير عام الشبكات، وعدد من قيادات الجهاز المعنيين.
loading...

ترشيحاتنا

إهانة على شرف الحرب العالمية الأولى.. ماكرون يعزف وصلة توبيخ لترامب أمام قادة العالم.. وصفه بـ الخائن والشيطان.. والأخير اكتفى بشكره..هل يقود رئيس فرنسا أوروبا أم يمارس لعبة سياسية

شاهد.. ياباني وزوجته ينظفان شوارع الزمالك

13 مرضا يكشف عنها لون لسانك عليك البدء في العلاج سريعا

صالح الشيخ: اختبارات الوظائف القيادية بالضرائب إلكترونية بدون تدخل بشرى

مصرع سائحة ألمانية عند نهاية العالم

إليسا تكشف عن هدايا givenchy لها في دبي.. صور

علي جمعة يكشف عن 18 فضلا خص الله تعالى بها الأمة المحمدية

الاتحاد السعودي يستغني عن ٤ لاعبين بالفريق

شاهد.. تشييع جنازة طفلين اختطفهما تنظيم داعش بسوريا

أصغر نائبة في الكونجرس تعجز عن استئجار سكن في واشنطن

شاهد.. صرخة جدة تشكو الحرمان من رؤية حفيدتها

حكم جدولة مال الزكاة وإخراجها على دفعات بعد مرور عام عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

فيديو

السيسي يوجه بسرعة استكمال خطة إدارة المخلفات يتصدر نشرة صباح البلد
رئيس العالمية لريادة الأعمال: مصر تمر بتحول اقتصادي كبير..فيديو
شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟