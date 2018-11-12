تعرف كيف تستحضر الخشوع في الصلاة

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أكثر من طريقة استحضار الخشوع في الصلاة.



وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال مضمونة "كيف يخشع المسلم في الصلاة؟"، أن يدرك المصلي أنه واقف بين يدى الله سبحانه وتعالى ومحل نظره عز وجل.



وأوضح أن هناك أيضا علامات ودلائل يمكن تنبؤ المصلى من خلالها هل استحضر الخشوع كاملا في صلاته أم لا، أهمها أن يكون حاله بعد الصلاة أفضل وأحسن من حاله قبلها، إضافة إلى أنه خرج من الصلاة دون التفكير بأي شيء من الأمور الدنيوية أو ما شابه.



وأشار إلى أن الإمام علي بن أبي طالب، أنه كلما سمع النداء للصلاة اقشعر جسده وكان يبرر ذلك بقوله "ما بالكم برجل يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد لحظات".