ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف كيف تستحضر الخشوع في الصلاة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك أكثر من طريقة استحضار الخشوع في الصلاة.

وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال مضمونة "كيف يخشع المسلم في الصلاة؟"، أن يدرك المصلي أنه واقف بين يدى الله سبحانه وتعالى ومحل نظره عز وجل.

وأوضح أن هناك أيضا علامات ودلائل يمكن تنبؤ المصلى من خلالها هل استحضر الخشوع كاملا في صلاته أم لا، أهمها أن يكون حاله بعد الصلاة أفضل وأحسن من حاله قبلها، إضافة إلى أنه خرج من الصلاة دون التفكير بأي شيء من الأمور الدنيوية أو ما شابه.

وأشار إلى أن الإمام علي بن أبي طالب، أنه كلما سمع النداء للصلاة اقشعر جسده وكان يبرر ذلك بقوله "ما بالكم برجل يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد لحظات".
loading...

ترشيحاتنا

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يحافظ على الصدارة رغم الخسارة برباعية أمام بيتيس

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

بيكيه يبرأ نفسه من مشكلة دفاع برشلونة

إهانة على شرف الحرب العالمية الأولى.. ماكرون يعزف وصلة توبيخ لترامب أمام قادة العالم.. وصفه بـ الخائن والشيطان.. والأخير اكتفى بشكره..هل يقود رئيس فرنسا أوروبا أم يمارس لعبة سياسية

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

مصرع سائحة ألمانية عند نهاية العالم

افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء من البيوجاز فى صرف سخا اليوم

فايننشال تايمز: العقوبات الأمريكية على إيران تقضي على قطر

العثور على جثة طالب جامعي مذبوحًا في الزراعات بالشرقية

أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو

تعرف كيف تستحضر الخشوع في الصلاة

حكم جدولة مال الزكاة وإخراجها على دفعات بعد مرور عام عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

فيديو

السيسي يوجه بسرعة استكمال خطة إدارة المخلفات يتصدر نشرة صباح البلد
رئيس العالمية لريادة الأعمال: مصر تمر بتحول اقتصادي كبير..فيديو
شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟