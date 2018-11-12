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تعليم

الكشف على 300 مريض بقرية العسالتة في قافلة طبية لجامعة المنوفية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت ادارة القوافل بجامعة المنوفية قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب إلي قرية العسالتة مركز شبين الكوم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على القوافل و الدكتور احمد جمال الدين عميد كلية الطب والدكتور محمود قوره وكيل كلية.

واشار الدكتور عبد الرحمن قرمان إلى ان القافلة ضمت 8 تخصصات طبية وقامت بالكشف على نحو 300 من الأهالي وتقديم العلاج والتوعية تأتي القافلة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمنوفية.

شارك في القافلة الدكتور مصطفى بكرى والدكتور نيفين برسيم والدكتورة هدى علامة والدكتور اية بركات والدكتور أحمد اسامة والدكتور أحمد عادل والدكتور محمد عبد الجواد مسالك والدكتور أحمد نبيل ومجموعة من طلاب وطالبات كلية الطب.
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