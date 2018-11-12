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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد موقع فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:40 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تفقد اللواء احمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ويرافقه المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى موقع فرع الجامعة بالغردقة، لمناقشة استكمال أعمال تشييد الكليات التي ستبدأ العمل بفرع الجامعة خلال العام الدراسي القادم للإسراع فى انهاءها.

وأكد المحافظ أن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالمحافظة هو تحقيق لحلم أهالى البحر الأحمر منذ سنوات عديدة وذلك لتكون بمثابة حل لمشكلة سفر الأبناء إلى المحافظات الاخرى وتحمل مشقة السفر بالإضافة الى العبء المادى.

ونوه محافظ البحر الأحمر بأنه سيتم البدء في إنشاء كلية الألسن وكلية السياحة والفنادق، حتى تكون نواة الجامعة، وتبدأ الدارسة لها خلال العام الدراسي القادم، ثم يتم استكمال باقي الكليات بالجامعة تباعًا، على أن تكون هذه الكليات مرتبطة بسوق العمل بالمحافظة، مضيفًا بأنه يجرى الآن العمل لإقامة سور حول مساحة الأرض المخصصة لإنشاء فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة.

وأشار عبد الله إلي أنه تم تخصيص مساحة 500 فدان لإقامة فرع الجامعة شمال مدينة الغردقة، وأنه تم اختيار الكليات الجديدة التي يتم البدء بها بالإضافة إلى باقي الكليات لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقى والتعدينى والبترولى والقطاع البحري والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة وهى أبرز المجالات التى تميز المحافظة عن غيرها.

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم السعى كثيرًا لتحقيق هذا الحلم على أرض الواقع حيث مكانة البحر الأحمر تستحق تنميتها فى كل المجالات وخاصة التعليمية، مشيرًا إلى أن مطلب إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر كان من أهم المطالب التى تحتاجها المحافظة لتخريج جيل واعى متعلم لتنمية القطاع السياحى وتطويره، مشيرًا إلى أن فرع الجامعة سيساهم فى توفير العناء على ابناء المحافظة من التنقل والسفر لاستكمال تعليمهم بباقى محافظات مصر لتجنب مشقة السفر وتوفير العبء المادى للأهالى.

من جانبه، أشاد رئيس جامعة جنوب الوادي، بالدعم الكامل الذي يقدمه محافظ البحر الأحمر من أجل إنهاء والإجراءات والإنشاءات لإقامة فرع الجامعة، مضيفا بأنها ستكون منبرا للعلم داخل البحر الأحمر، وأنها ستفتح مجالات جديدة للعمل للشباب مشيرا الى انه يعد من أهم المشروعات التى تقام على أرض المحافظة.
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