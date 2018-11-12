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برلمان

وزير التربية والتعليم: لم يتم توزيع التابلت على الطلاب حتى الآن

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:22 م
الدكتور طارق شوقى،
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم حتى الآن توزيع التابلت على الطلاب فى المدارس.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين.

وأكد شوقى أنه لم يتم التوزيع حتى الآن، فيما رد على ما آثاره أحد نواب محافظة قنا، بأنه تم توزيع التابلت بقوله ضاحكا: "يمكن حد بيضحك على الناس أما إحنا لم نوزع التابلت حتى الآن".
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