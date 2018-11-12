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محافظات

ضبط طن ونصف لحوم منتهية الصلاحية فى العاشر من رمضان

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:56 م
لحوم منتهية الصلاحية
لحوم منتهية الصلاحية
محمد الطحاوي
أكدت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية، أنه تم شن حملة من الرقابة التجارية برئاسة علي أحمد نور الدين مدير عام الرقابة التجارية على مصانع العاشر من رمضان، وتم ضبط طن ونصف لحوم مصنعة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة شركة مواد غذائية بالعاشر من رمضان.

وأضافت "عبد الرحمن" أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر رقم ١١٨٦٦ جنح أول العاشر والمضبوطات تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية والتجار التموينين والمنشآت ومصانع الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة على حركة التجارة الداخلية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والمواصفات الصحية لتلك السلع المباعة طبقًا للأسعار المقررة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإعانته على تحمل الأعباء الاقتصادية.
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