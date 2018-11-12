حكم تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة ..فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن عقد الزواج بين الرجل والمرأة لا ينتهى بالوفاة كما يروج البعض ويحذرون من تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة.



وأضاف «عبد المعز»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن سيدنا على بن أبى طالب، غسل زوجته السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، متسائلًا إذا كان الزواج انتهى بالوفاة لما تورث الزوجة.



جدير بالذكر أن العلماء أجمعوا على أنَّه يجوز للمرأة أن تُغَسِّل زوجها؛ لاستمرار العلاقة الزوجية بالعدة، والذي عليه جمهورُ العلماء أنه يجوز للزوج أن يغسِّل امرأته.



واستشهد الجمهور، بما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرَّكِ لو متِّ قبلي فقمتُ عليك، فغسَّلتُكِ وكفَّنْتُكِ، وصلَّيْتُ عليك، ودَفَنْتُكِ» أخرجه ابن ماجه، وعليه؛ فيجوز تغسيل كلٍّ منهما للآخر.

