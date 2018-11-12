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برلمان

وكيل لجنة القوى العاملة: موقف وزيرة الهجرة مشرف وندعمها

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:28 م
صدى البلد
فريدة محمد
أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، تضامن مجلس النواب والشعب المصري بالكامل مع موقف وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مؤكدة أن الدولة قادرة على حماية المواطن المصري في أي مكان.

واستنكرت عطوة تصريحات أحد نواب مجلس الأمة الكويتي مشيرة إلى مواقف مصر العظيمة مع دولة الكويت والعلاقات المتميزة بينهما.

أشارت وكيلة لجنة القوى العاملة إلى أنه لا يوجد أي تجاوز في تصريحات وزيرة الهجرة والتي أكدت على موقفها في احترام السلطات الكويتية والقضاء الكويتي.

وثمنت عضو مجلس النواب موقف وزيرة الهجرة في متابعة المصريين في الخارج وعدم السماح بأي اعتداء عليهم، وتقديم الرعاية الممكنة لهم في أي مكان.
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