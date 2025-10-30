قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لثلاث متهمين بتزوير عقود بيع والاستيلاء على عمارتين بالمنيل

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
رامي المهدي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن لمدة 10 سنوات لثلاث متهمين في اتهامهم بتزوير عقود بيع والاستيلاء علي عمارتين بالمنيل.


 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.


 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الأعوام من ۲۰۱٦ حتى ۲۰۱۹ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفي مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة محافظة القاهرة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو العقد المشهر رقم ١٥١١ لسنة ۲۰۱۷، وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي كونهم مالكى العقار محل الواقعة على خلاف الحقيقة بموجب -شهادات اعلامات الوراثة المزورة محل الاتهام السادس وكذا الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٣٨٥ لسنة ٢٠١٦ مدنى جنوب القاهرة الصادر بناء على تقديم صورة عقد البيع المؤرخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۹۷۰ وكذا محضر الصلح المؤرخ ٦/٦/١ المزورين وكذا التوكيلات المزورة محل الاتهام الخامس حال كون الموظفين سالفي الذكر مختصين بتحريره مع علمهم بتزويره وقد الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفي عموم حي مصر القديمة حسنى النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الهدم رقمي ١٦ لسنة ۲۰۱٦ ، ١ لسنة ۲۰۱۹ ورخصة البناء رقم 9 لسنة ۲۰۱۹ وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة صحيحة هي كونهم مالكى العقار محل الواقعة على خلاف الحقيقة بموجب تقديم عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ١٠ / ١٠ محضر الصلح المؤرخ ١ / ٦ / ۲۰۱٦ المزورين وكذا الحكم الصادر بالدعوى رقم ١٣٨٥ لسنة ۲۰۱٦ مدنى -القاهرة بالمحرر الأول والعقد المشهر رقم ۱۵۱۱ لسنة ۲۰۱۷ جنوب القاهرة بالمحررين الثاني والثالث حال كون الموجب تحريرها وذلك مع علمهم بتزويرها وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تلك الحريمة.
 

وشهد، سمير سعد  ، ٦١ سنة ، محامى حر ، بأنه وكيل الشاكين شريف مصطفى، نورهان مصطفى، مصطفى صلاح الدين شريف ، اميرة صلاح الدين شريف الذين يتضررون من قيام المتهمين في غضون عام ٢٠١٦ بالاستيلاء على العقار رقم ٣٠١ حارة دير النحاس بموجب مستندات مزورة من ضمنها عقد بيع ابتدائي والتوكيل رقم ٢٢٣٣٥ / ج لسنة ٢٠١٦ توثيق إمبابة وإعلام الوراثة رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٦ نيابة الوراق لشؤون الأسرة وتقليد ما عليها من أختام، واستعمال المحررين الأول والثاني بتقديمها في الدعوى رقم ١٣٨٥ لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى جنوب القاهرة ، والثالث لمكتب شهر عقارى جنوب القاهرة في المشهر رقم ١٥١١ لسنة ٢٠١٧ جنوب القاهرة ، قاصدين من ذلك تزوير تلك المحررات واستعمالها للاستيلاء على العقار آنف البيان.

أكد أحد الشهود في أمر الإحالة حسن سامي ، محامي حر ، بأنه وكيل الشاهد الأول وبأن المرحومة سنية محمد نعمان توفاها الله ، وأنها لم تكن تجيد الكتابة وكانت تستخدم خاتما للتوقيع بما يعنى تزوير عقد البيع ومحضر الصلح.

وأضاف بأن الشاكية / أميرة صلاح الدين، تجيد الكتابة في حين أن الثابت بعقد البيع هو مهره ببصمة إصبعها ، وأن المتهمين الأول والثاني كانا يبلغان من العمر وقت تحرير عقد البيع المؤرخ ٢٠/١٠/١٩٧٠ ستة وسبعة عشر عاما.

 

واوضح، محمد عباس ، ٤٥ سنة ، مدير مأمورية شهر عقارى الموسكى ، بقيامه بمباشرة الإجراءات على العقد المشهر رقم ١٥١١ لسنة ٢٠١٧ جنوب القاهرة بمكتب شهر عقاري جنوب القاهرة وموضوعه إنهاء وقف وإشهار إرث وتسجيل الحكم الصادر في القضية رقم ١٣٨٥ لسنة ٢٠١٦ مدنى كل جنوب القاهرة وبيع رضائى لحصة ١٢ قيراط من العقار ١ ٣٠ دير النحاس حيث مثل المتهمون بالمكتب وتقدموا بالحجة الشرعية الصادرة من محكمة مصر الشرعية ٤٦١ من السجل ٣٦٣ قديم بمحكمة، لإنهاء وقف المرحوم / محمد شريف باشا وقاموا بتقديم شهادات من اعلامات الوراثة أرقام ٨٢٩ لسنة ٢٠١٤ نيابة أوسيم لشؤون الأسرة ، ۸۲۸ لسنة ٢٠١٤ نيابة أوسيم لشؤون الأسرة ، ٥٢٣ لسنة ٢٠١٦ نيابة الوراق ، ٥٢٤ لسنة ٢٠١٦ نيابة الوراق ٢٠ لسنة ٢٠١٤ نيابة الخليفة لشؤون الأسرة ٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ نيابة الخليفة لشؤون الأسرة ، ٤ لسنة ٢٠١٥ نيابة الخليفة.

 

الشاهد السابع 

اشار، محمد عادل ، ٤٢ سنة ، مدير التخطيط العمراني بحي مصر القديمة، بقيام المتهمين بالحضور لحي مصر القديمة لاستخراج رخصة البناء رقم 9 لسنة ٢٠١٩ للعقار رقم ٣٠١ دير النحاس وقدموا سندا لملكيتهم للعقار المراد بناؤه العقد المشهر رقم ١٥١١ لسنة ٢٠١٧ جنوب القاهرة ، كما شهد بأن القائم باستلام رخصة البناء هو المتهم الثالث وتم اعتماد الرخصة من رئيس حي مصر القديمة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٩ وبذلك تكون الرخصة قد صدرت ، وأضاف بأنه إذا ما قدم سند ملكية مزور لاستخراج رخصة البناء فإنها تكون قد صدرت خلافا للحقيقة إذ أن ذلك بيان جوهرى بالرخصة.

 كما شهد بقيام المتهمين بتقديم رخصتي الهدم رقمي ١٦ لسنة ٢٠١٦ ١٠ لسنة ٢٠١٩ للعقارين ٣٠١ دير النحاس بمستندات رخصة البناء لاستخراج رخصة البناء.

جنايات القاهرة تزوير اخبار الحوادث عقارات المنيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 9 فتيات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز قطور بسبب السرعة الزائدة

هيئة المحكمة

السجن المشدد 10 سنوات لثلاث متهمين بتزوير عقود بيع والاستيلاء على عمارتين بالمنيل

أرشيفية

تأييد إعدام المتهم في القضية المعروفة بمذبحة الريف الأوروبي

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد